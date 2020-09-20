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Кличко показав, як виглядає новий фонтан із фігурою Архистратига Михаїла у Києві. Відео

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Кияни
2,1 т.
Кличко показав новий фонтан із фігурою Архистратига Михаїла

Мер Києва Віталій Кличко опублікував відеозвернення до киян, показавши, як виглядає ввечері новий фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла у парку "Володимирська гірка", який відкрили напередодні.

Ролик мер опублікував на своїй сторінці у Facebook. Він розповів, що багато киян приходять до композиції та фотографуються з нею.

"Дуже приємно, що багато людей приходить. Багато фотографуються. І дійсно наш фонтан-оберіг зараз прикрашає Володимирську гірку. Ще одна перлина з'явилася у нашому місті", – зауважив Кличко.

Мер звернувся до киян із запрошенням відвідати композицію. "Помилуйтеся, які гарні об'єкти є у нашому місті!", – підсумував очільник міста.

Нагадаємо, Кличко відкрив фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла у парку "Володимирська гірка" 19 вересня. За словами мера Києва, дзвін, на якому встановлена скульптура Архангела Михаїла, символізує всю красу, толерантність і розмаїття міста.

УкраїнаКиївВіталій Кличко
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