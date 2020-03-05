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5 березня • оновлено в 15:17
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Кличко показав, як працюють рятувальники Києва

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Мер Києва Віталій Кличко показав, як працюють та навчаються столичні рятувальники.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Мер нагадав, що кожного дня у Києві трапляється понад 40 надзвичайних ситуацій, які ліквідують рятувальники ДСНС (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Друзі! І далі розповідатиму вам про людей нашого міста. Тих, хто працює в Києві і для киян. Сьогодні історія про столичних рятувальників. Чи знаєте ви, що щодобово в Києві стається понад 40 надзвичайних ситуацій, які ліквідують рятувальники Головного управління ДСНС столиці? Тільки минулого року вони більше 13-ти тисяч разів виїжджали на виклики. Погасили майже 6,5 тисяч пожеж. Врятували 278 людських життів", – зазначив Кличко.

Врятували 278 людей за рік: Кличко показав, як працюють рятувальники Києва

kiev.klichko.org

Зокрема він розповів про 18-ту Державну пожежно-рятувальну частину Святошинського району, де працюють 60 рятувальників, та яка обслуговує велику частину міста.

"Графік у рятувальників – напружений, добу працюють, три відпочивають. Якщо стається велика пожежа або оголошене штормове попередження, – зміну підсилюють. Часто за допомогою до рятувальників звертаються правоохоронці та лікарі швидкої. То драбина потрібна, то квартиру відкрити. А буває, що й котів з дерев доводиться знімати", – написав Кличко.

Врятували 278 людей за рік: Кличко показав, як працюють рятувальники Києва

kiev.klichko.org

Врятували 278 людей за рік: Кличко показав, як працюють рятувальники Києва

kiev.klichko.org

Він розповів, що очолює частину 28-річний капітан цивільного захисту Віталій Володимирович Москаленко, який з дитинства мріяв стати пожежником.

"Щодня, йдучи до школи повз Лугинську пожежну частину (це Житомирська область, де він народився), Віталій із цікавістю спостерігав за рятувальниками. І мріяв, що колись стане таким же хоробрим, професійним, боротиметься з вогнем і рятуватиме людей. Тому одразу після школи вступив до Національного університету цивільного захисту України в Харкові. Після університету, як і мріяв, потрапив працювати в столицю. Був заступником начальника однієї з частин. А п’ять років тому і сам очолив 18-ту пожежно-рятувальну частину Києва", – написав мер Києва.

Врятували 278 людей за рік: Кличко показав, як працюють рятувальники Києва

kiev.klichko.org

Врятували 278 людей за рік: Кличко показав, як працюють рятувальники Києва

kiev.klichko.org

За його словами, три роки поспіль ця частина посідає перші місця на спортивних змаганнях серед рятувальників столиці. Там постійно проводять і теоретичні заняття. В частині є свої спортзал та їдальня, кімната відпочинку. Щодня хлопці відпрацьовують спільні дії, моделюючи роботу з ліквідації надзвичайної ситуації. Аналізують помилки. На виклик збираються дуже швидко. За лічені секунди автомобілі буквально "вилітають" з воріт.

Віталій Москаленко – начальник 18-ої частини каже, що сьогодні у київських рятувальників є новітня техніка та сучасні засоби індивідуального захисту. А нові спецавтомобілі, що нещодавно отримали наші пожежники, оснащували з урахуванням їх побажань. Тому така машина – це своєрідна пересувна пожежна частина. В ній є все необхідне, аби надати своєчасну допомогу людям.

Врятували 278 людей за рік: Кличко показав, як працюють рятувальники Києва

kiev.klichko.org

"За останніх кілька років для потреб рятувальників місто передало 20 багатофункціональних нових авто, понад 200 комплектів захисного спорядження, 220 комплектів спецодягу. І це – найменше, що ми можемо зробити для тих, хто щодня ризикує своїм життям для порятунку людей", – наголосив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця цього року влада Києва планує придбати майже 70 сучасних екологічних автобусів.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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