Кличко показав підготовку відділення для хворих на COVID-19 у лікарні №7. Фото та відео

Мер Києва Віталій Кличко показав, як у Київській міській клінічній лікарні №7 готують відділення для хворих на COVID-19.

Як повідомив глава КМДА, місто продовжує збільшувати кількість ліжок для лікування хворих на коронавірус. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"На сьогодні там вже облаштували 140 ліжок для лікування хворих на COVID-19. Кількість кисневих точок збільшили до 40. Це при тому, що на початку вересня в закладі було створено відділення спочатку на 30 ліжок. І було 13 кисневих точок. З огляду на динаміку поширення хвороби, ми ухвалили рішення збільшити кількість ліжок до 200. З них подачею кисню облаштувати 160. Термін виконання робіт – початок грудня цього року", – повідомив Кличко.

У лікарні облаштували 140 ліжок для хворих на COVID-1. kiev.klichko

Крім того, міський голова додав, що у цій лікарні також готують приміщення для нової лабораторії, здатної обробляти тести на COVID-19.

Кисень для хворих COVID-1. kiev.klichko

Лікарня готова до прийому киян. kiev.klichko

Кличко уточнив, що на сьогодні у місті підготовлено понад 4,5 тисяч ліжок для хворих на коронавірусну інфекцію. До того ж заповнюваність становить понад 52%.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві за останню добу зараження COVID-19 підтвердили ще в 1391 особа. Столиця кілька тижнів тримається в лідерах серед усіх регіонів України за щоденною кількістю виявлених інфікованих.

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