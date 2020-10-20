Кличко показав оновлене відділення швидкої у Києві: облаштували навіть фітнес-зал. Фото

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували відділення екстреної медичної допомоги №8 в Святошинському районі.

Під час онлайн пресконференції у вівторок, 20 жовтня, міський голова показав відео з оновленого відділення. За словами Кличка, це відділення обслуговує 180 тис. мешканців району. Ремонт там не робили понад 40 років (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Перевірив, як відремонтували відділення екстреної медичної допомоги №8 в Святошинському районі. Це – одне з 22 відділень столичної швидкої, що обслуговує майже 180 тисяч мешканців Святошинського району. Капітальний ремонт у приміщенні не здійснювали понад 40 років. І воно було у вкрай "сумному" стані. Цього року ми оновили відділення, зробили його гарним і сучасним. Зручним для наших медиків – і для їх роботи, і для відпочинку", – сказав Кличко.

На Святошино у Києві оновили відділення швидкої kiev.klichko.org

Кличко прийшов із перевіркою kiev.klichko.org

Він повідомив, що на це з бюджету столиці виділили 30 млн грн. Також для відділення закупили медикаментів та виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту, антисептиків на понад 1 млн грн.

Кличко також розповів, що це єдина станція "швидкої", де облаштували навіть фітнес-зал.

У оновленному відділенні оновили фітнес-зал kiev.klichko.org

"Ми працюємо над тим, щоб всі відділення швидкої, відділення наших медзакладів виглядали сучасно. Та мали все, щоб надавати кваліфіковану допомогу киянам. Міська влада робить усе можливе, щоб в сьогоднішніх умовах захистити здоров'я і життя мешканців столиці. Київ виділяє кошти на закупівлю необхідних засобів захисту та препаратів у лікарні. Облаштовує додаткові ліжка в медзакладах для лікування хворих на коронавірус. Здійснюємо і доплати медикам з бюджету міста. Ремонтуємо відділення та поліпшуємо умови роботи для наших медиків. Бо розуміємо, що їм сьогодні – найскладніше", – підкреслив мер столиці.

На оновлення швидкої з бюджету столиці виділили 30 млн. грн kiev.klichko.org

На оновлення швидкої з бюджету столиці виділили 30 млн. грн kiev.klichko.org

Він зауважив, що тільки на виклики до пацієнтів із підтвердженим захворюванням на коронавірус щодоби виїжджають 10 бригад швидкої допомоги. І ще 5 бригад – їздять на виклики до таких хворих вдень.

Із початку пандемії ці бригади здійснили понад 14 тисяч виїздів до хворих із діагнозом та з підозрою на СOVID-19. І госпіталізували майже 12 тисяч таких пацієнтів.

Відремонтоване відділення екстреної медичної допомоги № 8 kiev.klichko.org

Також міськвлада закупила у відділення медикаменти kiev.klichko.org

Загалом же екстрену медичну допомогу киянам та гостям міста надають в середньому 168 бригад медиків, що працюють вдень. Та 136 бригад – вночі. Щодоби вони здійснюють до 2 тисяч виїздів. Щорічно - в середньому понад 600 тисяч.

"Зрозуміло, що навантаження на медпрацівників – велике. І їх потрібно підтримувати. Створювати гідні умови праці та оплати за неї. І ми продовжуємо це робити", – наголосив Кличко.