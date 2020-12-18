Кличко показав кумедне відео, як прикрашає ялинку в Київраді

Мер Києва Віталій Кличко опублікував нове відео, де у жартівливій манері прикрашає новорічну ялинку на робочому місці в Київській міській раді.

Ролик з'явився на сторінці очільника міста у соціальній мережі TikTok у п'ятницю, 18 грудня. Відео супроводжувалося популярною піснею "Jingle Bell Rock" Боббі Гелмса (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Коли живеш на роботі", – коротко підписав ролик Кличко. Першою іграшкою, яку міський голова повісив на ялинку, була іграшка у вигляді боксерських рукавичок.

Також мер Києва зняв з ялинки та одягнув на себе кепку з гострим козирком, яка раніше стала предметом мемів та жартів у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кличко показав кумедне відео, як працював із загіпсованою ногою. На ньому мер у гіпсі відвідує засідання Київради на милицях і з їх допомогою дістає канцелярію, аби підписати документи.