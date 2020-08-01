Кличко показав кумедне відео, як працював із загіпсованою ногою

Кияни 18:03, 1.08.2020

Мер Києва Віталій Кличко, незважаючи на травмовану ногу, весь минулий тиждень працював у звичному робочому графіку.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши коротке відео. На ньому мер у гіпсі відвідує засідання Київради на милицях і з їх допомогою дістає канцелярію, аби підписати документи.

Нагадаємо, на початку тижня Кличко надірвав ахілове сухожилля – далася взнаки стара спортивна травма.

"Друзі! Чим займався цього робочого тижня? Працював у звичному графіку, але довелося трохи призвичаюватися до іншого способу пересування. Та мені не звикати до труднощів і викликів. Все подолаємо!", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Києва Віталій Кличко показав на відео, як травма ноги "допомагає" йому у роботі. Відповідний кумедний ролик він розмістив на своїй сторінці у TikTok.

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