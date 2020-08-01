МоваЯзык

Топтеми:

Кличко показав кумедне відео, як працював із загіпсованою ногою

Кияни
4,2 т.
Кличко показав кумедне відео, як працював із загіпсованою ногою

Віталій Кличко. Лента.ру

Мер Києва Віталій Кличко, незважаючи на травмовану ногу, весь минулий тиждень працював у звичному робочому графіку.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши коротке відео. На ньому мер у гіпсі відвідує засідання Київради на милицях і з їх допомогою дістає канцелярію, аби підписати документи.

Нагадаємо, на початку тижня Кличко надірвав ахілове сухожилля – далася взнаки стара спортивна травма.

"Друзі! Чим займався цього робочого тижня? Працював у звичному графіку, але довелося трохи призвичаюватися до іншого способу пересування. Та мені не звикати до труднощів і викликів. Все подолаємо!", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Києва Віталій Кличко показав на відео, як травма ноги "допомагає" йому у роботі. Відповідний кумедний ролик він розмістив на своїй сторінці у TikTok.

УкраїнаКиївВіталій Кличко
Поділитися в Facebook
  2. Кияни