В Києві капітально оновили дві старовинні вулиці: Кличко показав результат
Мер Києва Віталій Кличко показав, як оновили одні з найстаріших вулиць столиці – Покровську та Золотоворітську.
Відео Кличко оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).
"Київ оновлюється і гарнішає. Незважаючи на обмеження і економічну ситуацію, пов’язану з пандемією, столиця не зупинила роботи на об’єктах, що запланувала відремонтувати цього року. Зокрема, до Дня міста, дорожники завершили оновлення двох старовинних вулиць столиці – Покровської та Золотоворітської", – повідомив Кличко.
За його словами, на вулиці Покровській, яку в останнє ремонтували понад 30 років тому, повністю замінили бетонну основу дороги та замість асфальту вклали масивну бруківку.
"Таким чином вулиці повернули її історичний вигляд. Покровська – одна з найстаріших вулиць Києва. Перші спогади про неї датовані XV століттям. Тоді вона носила назву Гнила. А на плані міста 1803-го року позначена вже як Різдвяна, – зазначив мер. – Окрім нової дороги, на цій вулиці облаштували нові тротуари та нову дощову каналізацію. Встановили сучасне освітлення", – розповів мер.
Оновили й ще одну з найдавніших вулиць Києва – Золотоворітську.
"Сьогодні вона – сучасна і комфортна. Там відремонтували тротуари з урахуванням потреб людей з вадами зору. Облаштували нове дорожнє покриття, велосмугу. Впорядкували зону для паркування авто і передбачили місця для автомобілів людей з інвалідністю. Встановили LED-освітлення", – уточнив Кличко.
"Завершили також роботи з капремонту на ще одній із центральних вулиць – Пушкінській. Відтепер вона є по-справжньому велодружньою: першою в Києвi зі спеціальними велосвітлофорами та зоною очікування велосипедистами сигналу свiтлофору. Сподіваюся, дощ литиме не всі вихідні і ви зможете прогулятися вулицями нашого улюбленого міста. Насолодитися атмосферою старовинного і, разом з тим, сучасного Києва", – наголосив Віталій Кличко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, мер столиці Віталій Кличко показав оригінальне відеопривітання із прийдешнім Днем Києва, який відзначатимуть вже у неділю, 31 травня. На ролику для киян "заспівали" пам'ятники.