Кличко показав будівництво Подільсько-Воскресенського мосту: опори уже готові. Відео

У Києві тривають роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. Зокрема,не зупиняється процес встановлення арочної конструкції мосту в проектне положення.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook та оприлюднив відео про те, що відбувається на будівництві мосту (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За словами Кличка, фахівці постійно контролюють навантаження на ванти, що тримають конструкцію. А у напрямку Троєщини вже готові опори для майбутніх прогонів мосту.

"Також триває процес бетонування проїжджої частини на Русанівських садах. Там, до речі, паралельно бетонують основу для майбутньої гілки метрополітену. А з боку Подолу ми розпочинаємо важливий етап – встановлення багатотонних прогонів в бік вулиць Верхній та Нижній вали. Для цього зібрали понтонну платформу. На ній уже змонтували потужні домкрати, за допомогою яких встановлять металеві конструкції мосту", – зазначив Кличко.