Кличко показав будівництво найбільшого арочного моста в Києві

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу активно триває. Там вже почали встановлювати ванти на арочну конструкцію мосту для стабілізації та міцності споруди.

Про це він заявив під час онлайн пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ. Кличко розповів, що виїжджав перевірити, як тривають роботи на об’єкті. А також запросив на екскурсію міністра фінансів України Сергія Марченка. Також мер показав відео про те, які роботи тривають сьогодні на мосту (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Вже встановили 8 великих тросів. Їх, нагадаю, місто придбало у німецької компанії Bridon-Bekaert – відомого в світі підприємства, що виробляє всі види промислових сталевих тросів. Зазначу, що Подільсько-Воскресенський – найбільший арочний міст в Європі. На ньому облаштують 6 смуг для автомобільного руху та 2 залізничних колії під майбутнє метро – на нижньому ярусі. Прокладуть також і трубопровід", – повідомив мер.

За його словами, сьогодні на мосту триває процес підготовки пішохідної частини, яка проходитиме під аркою. Там встановлюють спеціальну огорожу. Тривають і роботи зі спорудження порталів для майбутніх станцій метро.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Паралельно збирають великі металеві конструкції, що стануть основою частини мосту в напрямку Подолу. І вже скоро, за допомогою супердомкратів та потужних кранів їх встановлять на опори.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

"Не припиняють робіт і у напрямку Троєщини. Там закінчують бетонування проїжджої частини над Русанівськими садами. Також вже встановили опори над залізничним проїздом. Далі – робитимуть з’їзд з мосту на Лівому березі. Ми робимо все і налаштовані в кінці цього року відкрити автомобільне сполучення Подільсько-Воскресенським мостом. Та розпочати будівництво нової гілки метро – на Троєщину", – наголосив Кличко.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

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