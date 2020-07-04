Кличко подякував поліції за нелегку роботу та привітав із святом

Мер Києва Віталій Кличко привітав правоохоронців з Днем Національної поліції. Привітання Кличко опублікував на свої сторінці у соціальній мережі Facebook, передає пресслужба мера.

"Вітаю з професійним святом тих, хто оберігає наш спокій і правопорядок – українську поліцію! Це – професія, престиж якої останніми роками намагається відновити кожен сумлінний правоохоронець своєю щоденною роботою. Дякую поліцейським за підтримання правопорядку на вулицях столиці та в усіх українських містах і містечках!", – зазначив Кличко.

Він підкреслив, що сьогодні, коли наша країна та весь світ борються з пандемією COVID-19, роль поліції залишається однією з основних. – У контролі за дотриманням обмежень і правил, що запроваджені, аби зберегти здоров'я та життя українців.

"Бажаю кожному поліцейському віри в себе та в свою місію, сумлінної роботи та поваги українського суспільства. І сподіваюсь, що вже наступного року в цей день Київ вітатиме також і професіоналів муніципальної поліції, яка дуже потрібна столиці", – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відео про те, як виготовляють скульптуру Архистратига Михаїла, що стане частиною нового фонтану на Володимирській гірці.