Кличко перевірив ремонт колектора на лівому березі

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шліхтерівського каналізаційного колектора, що обслуговує житлові масиви лівого берега столиці.

Про повідомили на сайті пресслужби мера Києва. Кличко зазначив, що одне з першочергових завдань, яке нині вирішує влада міста, – це заміна зношених комунікацій.

"На жаль, цим питанням десятиліттями ніхто не переймався. Зараз ми перебуваємо на території, де триває реконструкція Шліхтерівського каналізаційного колектора. Це один із найстаріших колекторів лівобережної частини Києва. Його ввели в експлуатацію 55 років тому. Він забезпечує водовідведення житлових масивів Лівобережний, Русанівка та Березняки", – сказав мер столиці.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

За його словами, за понад пів століття колектор застарів. Притому, що кількість людей, які проживають на лівому березі столиці, стрімко збільшується. Тому влада вирішила взятися за його реконструкцію.

Після завершення робіт він обслуговуватиме будинки, де мешкає майже 100 тисяч людей. Також оновлення колектора дозволить підвищити надійність транспортування стічної води, убезпечить прилеглу територію від можливих техногенних наслідків.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

"Частину підготовчих робіт тут здійснили. Вже замінили ділянку протяжністю приблизно один кілометр. І невдовзі приступлять до основної частини реконструкції. У 2021 році ми плануємо запустити в експлуатацію абсолютно новий колектор. Нові комунікації мають антикорозійний захист і слугуватимуть, за словами фахівців, орієнтовно 100 років", – додав Кличко.

Протяжність колектора після завершення всіх робіт становитиме 4 279 метрів. Загальна вартість робіт – понад 600 мільйонів. Наразі місто вже виділило майже 150 мільйонів.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця цього року влада Києва планує придбати майже 70 сучасних екологічних автобусів.

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