Кличко переміг коронавірус і розповів про самопочуття

Obozrevatel Кияни 12:37, 4.11.2020 Оновлено: 12:51, 4.11.2020

Мер Києва Віталій Кличко оговтався від коронавірусу, яким хворів з кінця жовтня.

На брифінгу він розповів, що радий повернутися до активної роботи. "Мій тест на коронавірус – негативний. Відчуваю себе я добре", – сказав він.

До цього мер лікувався вдома на самоізоляції і працював дистанційно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 жовтня стало відомо, що Кличко отримав позитивний результат тесту на COVID-19, в зв'язку з чим він пішов на самоізоляцію.

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