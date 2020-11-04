Кличко переміг коронавірус і розповів про самопочуття

Мер Києва Віталій Кличко оговтався від коронавірусу, яким хворів з кінця жовтня.

На брифінгу він розповів, що радий повернутися до активної роботи. "Мій тест на коронавірус – негативний. Відчуваю себе я добре", – сказав він.

До цього мер лікувався вдома на самоізоляції і працював дистанційно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 жовтня стало відомо, що Кличко отримав позитивний результат тесту на COVID-19, в зв'язку з чим він пішов на самоізоляцію.