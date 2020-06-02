Кличко передав сучасні авто двом будинкам сімейного типу в Києві

Київська влада подарувала автомобілі Renault Trafic двом будинкам сімейного типу.

Під час вручення ключів від авто у дворі Київської міської державної адміністрації мер столиці Віталій Кличко наголосив, що одним з головних завдань міської влади є забезпечення права кожної дитини, яка залишилась без батьків, на виховання в сім’ї, передає пресслужба Кличка.

"У столиці сьогодні 2 390 дітей мають статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. З них 90 % перебувають під опікою, виховуються в прийомних родинах чи дитячих будинках сімейного типу. Зокрема, у Києві функціонують вже 26 дитячих будинків сімейного типу", – сказав Кличко.

kiev.klichko.org

Він зауважив, що в березні цього року місто передало ще три службових квартири в новобудовах дитячим будинкам сімейного типу.

"Міська влада робить все можливе, щоб підтримати сім’ї, які виховують дітей-сиріт. І сьогодні ми вручаємо батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, родинам Черкашиних та Ліндя, ключі від нових автомобілів Renault Trafic", – додав мер Києва.

kiev.klichko.org

Так, у родині Черкашиних 6 рідних дітей, а також на вихованні 7 дітей, позбавлених батьківського піклування. У родині Ліндя – двоє рідних дітей та на сьогодні на вихованні перебувають шестеро дітей.

"У кожному зі столичних будинків сімейного типу виховують від 5 до 10 дітей. І щоб такі родини могли бути більш мобільними, їм потрібні свої автівки. Ми вирішуємо це питання. Щоб кожен дитячий будинок сімейного типу в Києві мав в своєму користуванні автомобіль", – наголосив Кличко.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Він подякував родинам за їхню соціальну відповідальність. "Дякую Вам за ваше велике серце і за те, що ви віддаєте свою любов і піклування дітям, які цього потребують", – додав мер Києва.

У пресслужбі нагадали, що за період з 2016 року за кошти міського бюджету в столиці придбали та передали дитячим будинкам сімейного типу 19 автомобілів. Також у рамках цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" місто щомісяця виплачує адресну матеріальну допомогу від 1 тис. до 1,5 тис. грн на кожну дитину сім’ям, що взяли на виховання дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Цього року до Міжнародного дня захисту дітей патронатні вихователі, прийомні батьки та батьки-вихователі отримали одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету в розмірі від 7 тис. до 19 тис. грн.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

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