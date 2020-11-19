Кличко отримав привітання від свого друга – канцлера. Відео

Мер Києва Віталій Кличко отримав привітання з перемогою на виборах від свого друга – канцлера Австрії Себастьяна Курца.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися, проскролльте сторінку до кінця).

Також мер висловив подяку за поздоровлення мерам Праги, Братислави, Афін, Кракова, Познані, Флоренції, Тампере, Чикаго, Анкари, Ріо-де-Жанейро, Стамбула та Кіото.

"Спасибі всім нашим друзям і партнерам, які підтримують Київ і Україну!" – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко переміг на місцевих виборах і зберіг посаду мера Києва.