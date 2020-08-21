Кличко опублікував зворушливе відео до Дня прапора та Дня Незалежності України

Марина Погорілко Кияни 19:02, 21.08.2020 Оновлено: 19:10, 21.08.2020

Напередодні Дня державного прапора та Дня Незалежності України мер Києва Віталій Кличко опублікував зворушливе відеопривітання для українців.

Його він розмістив у своєму Facebook у п'ятницю, 21 серпня, зазначивши, що тільки спільними зусиллями народ може побудувати щасливе майбутнє для країни. На кадрах можна бачити фрагменти переможних боїв братів Кличко, Революції Гідності, а також воїнів ЗСУ на Донбасі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"У кожного з нас – своя історія й особисті емоції любові до своєї країни, її людей. Історія боротьби, трагедій і перемог... Але всі разом ми створюємо майбутнє України – держави, в якій мріємо жити", – наголосив очільник столиці.

Кадр із відео Кличка.
Facebook Віталія Кличка
Кадр із відеопривітання мера столиці.
Facebook Віталія Кличка
Кличко закликав українців вірити в себе.
Facebook Віталія Кличка
Кличко нагадав, що країна готується до свят.
Facebook Віталія Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко повідомив, що до Дня Незалежності Київ виплатить 92 мільйони гривень допомоги соціально незахищеним жителям міста.

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