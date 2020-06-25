Кличко, окрім компенсацій, пообіцяв грошову допомогу постраждалим від вибуху на Позняках

Київ надасть додаткову грошову допомогу всім постраждалим мешканцям будинку, що вибухнув на Позняках, незалежно від виплат матеріальних компенсацій.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ" після зустрічі з постраждалими мешканцями, передає пресслужба глави міста.

"Нам у дуже стислі терміни треба вирішити багато питань. Ви знаєте, що міська влада виділила матеріальну допомогу постраждалим мешканцям від 50 до 100 тисяч гривень", – нагадав мер.

"Також ми ухвалили рішення надати, разом з фондом "Майбутній Київ", додаткову матеріальну допомогу готівкою - за заявами кожного з постраждалих. Ці гроші потрібні людям на відновлення документів та на речі першої необхідності. Вже завтра вони зможуть отримати ці кошти", – наголосив Кличко.

Також, за його словами, Київ готовий за кошти міського бюджету зробити ремонти в квартирах, які отримають постраждалі мешканці.

"Ми зробимо ремонти у нових квартирах для постраждалих мешканців. Як тільки вони отримають ключі, ми готові це зробити. Для того, аби якомога швидше люди змогли повернутися до нормального життя", – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що столична влада працює над оперативним відновленням документів постраждалих від вибуху на Позняках, щоб вони змогли отримати матеріальну допомогу.