Кличко лідирує у рейтингу можливих кандидатів у мери Києва, – Центр Разумкова

Якби найближчим часом проходили вибори Київського міського голови, найбільшу підтримку виборців на них отримав би чинний мер Віталій Кличко – за нього готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 44% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме.

Про це йдеться у результатах дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року у Києві. Згідно з ними, на другому місці за рівнем електоральної підтримки – Андрій Пальчевський (відповідно 9% і 11%), далі йдуть Віктор Ляшко (8% і 6%). Ігор Смешко (4% і 5%), Олександр Омельченко (4% і 4%), Сергій Притула (4% і 4%), Олександр Попов (3% і 4%), Олексій Гончаренко (4% і 3%), Євген Червоненко (3% і 3%), Андрій Іллєнко (2% і 3%), Олександр Дубінський (2% і 3%), Борислав Береза (2% і 2%), Віталій Нестор (2% і 2%), Микола Томенко (2% і 2%), Юрій Левченко (1% і 1%).

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До того ж, результати опитування показали: якби найближчим часом проходили вибори до Київської міської ради, найбільшу підтримку виборців на них отримали б партія "Слуга народу" – за неї готові проголосувати 18% усіх опитаних, або 19% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме) та партія "Європейська солідарність" (відповідно 14% і 20%).

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року у Києві методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2025 респондентів віком від 18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.