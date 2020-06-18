Кличко, Томенко й Пальчевський очолили мерський рейтинг у Києві: що це означає

У трійку лідерів серед можливих кандидатів на посаду мера Києва вийшли три кандидати: чинний мер Віталій Кличко, підприємець і телеведучий Андрій Пальчевський та лідер партії Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко.

Про це свідчать дані опитування киян, проведені Центром соціального моніторингу. Загалом, якби вибори відбувалися найближчої неділі, у них готові брати участь 85,8% киян.

Так, чинного мера Кличка мають намір підтримати 35,4% опитаних та 47% тих, хто визначився й голосуватиме. За Пальчевського віддали б голос 8,7% опитаних і 11,6% тих, хто точно голосуватиме, а за Томенка – 5,1% (6,8% серед тих, хто визначився). Наразі в них найвищі шанси здобути перемогу на виборах мера Києва.

За ними в рейтингу: Олександо Попов (4,8%), Дмитро Гордон (3,5%), Сергій Притула (3,3%), Микола Тищенко (2,8%), Борислав Береза (2,2%), Віталій Нестор (2,2%), Андрій Іллєнко (2,1%), Олексій Гончаренко (1,7%).

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Якби найближчої неділі відбувалися вибори до Київради, 19,2% опитаних киян віддали б свій голос за партію "Слуга народу" (23,8% серед тих, хто визначився й голосуватиме), 14,2% – за партію "УДАР" (17,6% серед тих, хто визначився), 10,9% – за "Європейську солідарність" (13,5% серед тих, хто точно голосуватиме), 5,2% – за "Батьківщину" (6,5% серед киян , готових голосувати), 5,1% – за "Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна" (6,3% тих, хто визначився).

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Водночас 7,6% опитаних киян не брали б участі у виборах.

Опитування проводилося 10-15 червня 2020 року методом особистого інтерв'ю. Стандартне відхилення – 1,9-3,2%, вибіркова сукупність – 1000 респондентів.

Нагадаємо, глава партії та заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко запевнив, що місцеві вибори в Україні відбудуться без зміни дати – 25 жовтня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці почалася "брудна" виборча кампанія. Міський голова закликав майбутніх кандидатів не витрачати кошти на поширення брехні та маніпуляції.