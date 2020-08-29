Киянку з COVID-19 направили в лікарню без лікарів: вона кричала вночі від болю

Киянку Вікторію, у якої діагностували коронавірус, направили в лікарню, де на зміні була всього одна медсестра і жодного лікаря.

Як розповіла OBOZREVATEL подруга хворої Таїсія, Київську міську клінічну лікарню №8 в Оболонському районі тільки нещодавно визначили опорною в лікуванні COVID-19.

"Уночі з важкими хворими була лише одна медсестра, яка боялася і лише до них заглядала. Там абсолютно немає опіки", – підкреслила вона.

За словами подруги, у Вікторії підвищена температура та розвинулося запалення легені, вона кричала вночі від болю і задихалася. Жінці вкололи знеболювальне, яке однак не дуже допомогло.

Таїсія розповіла, що пізніше в лікарню поступило ще четверо пацієнтів, практично усі з пневмонією. Один з них уночі помер.

Тільки вранці хворим почали ставити крапельниці, однак умови залишаються незадовільними.

"Ні гарячого чаю немає, ні навіть туалетного паперу", – поскаржилася вона.

На гарячій лінії Кабміну Таїсії пояснили, що відділення в лікарні №8, яке прийматиме хворих на COVID-19, ще "проходить перепрофілювання".

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 29 серпня коронавірус у Києві підтвердили у 12 984 осіб. У 265 з них захворювання виявили за останню добу.