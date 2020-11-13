Киянка з COVID-19 про спроби добитися меддопомоги: не знала, чи доживу до ранку

Киянка Ірина, в якої підтвердився діагноз COVID-19, розповіла про безуспішні спроби добитися медичної допомоги в столиці.

Як повідомила вона "5 каналу", перші симптоми з'явилися ще в суботу, 31 жовтня. За 4 дні почалася задишка, а сьомий день, п'ятниця, був найкритичніший – увечері почала сильно задихатися і з'явився біль у ділянці серця.

"Телефоную на гарячу лінію МОЗ. Мені кажуть, що не консультують, бо вони – не лікарі. З п'ятниці в мене задишка, що робити – не кажуть. Телефоную на гарячу лінію щодо боротьби з COVID. Вони кажуть, мовляв, "не можемо назначати, зателефонуйте у швидку, вони, якщо вам погано дихати, мають приїхати, заміряти кисень, і якщо критичний буде рівень у крові, мають думати про госпіталізацію", – передала розмову Ірина.

На 103 їй порадили вийти на вулицю подихати повітрям.

"Окей, подихала, трохи полегшало. А вночі думала, що помру. Бо намагаєшся дихати ротом, але не вистачає повітря. Постійно п'єш воду, бо пересихає в горлі", – пригадала жінка.

Сьомий день в Ірини був найкритичніший 5.ua

У суботу зранку сімейний лікар не відповідав, приватні клініки і гаряча лінія МОЗ не консультували, на 103 назвали якийсь препарат.

"Питаю, чи можна під час грудного вигодовування, сказали, що не знають – це до сімейного. Кажу, що не маю зв'язку із сімейним. "Телефонуйте на гарячу лінію МОЗ". Телефоную – там не можуть проконсультувати. Телефоную на гарячу лінію ковіду – і тоді мене "накрило", – сказала киянка.

Під час чергового дзвінка на гарячу лінію щодо боротьби з COVID-19 операторка нарешті дала Ірині номер телефону, "де приймають лікарі та дають слушні поради". Там їй порадили краплі, які дозволили принаймні нормально дихати. Вже через соцмережі вона з'ясувала, що це номер служби "Порада лікаря за телефоном" Департаменту охорони здоров'я міста Києва: 044 235 01 01.

Зрештою, сім'я Ірини придбала додому 8 літрів кисню. Рівень кисню в крові вимірюють теж самотужки – апаратом з аптеки.

Сім'я Ірини придбала 8 літрів кисню 5.ua

"У суботу вночі я молилася, бо не знала, як дожити до ранку. Не могла себе контролювати, бо засинаю – і задихаюся, не контролюю дихання, коли засинаю. Коли ти телефонуєш, питаєш, що робити, а люди дратуються і не знають, що відповісти – як це?", – обурилася вона.

Ірині зрештою призначили ліки, але за ними треба їхати в інше місто, бо доставка ліків не працює.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на ранок 13 листопада зафіксували 48 646 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 1083 жителів столиці, що стало новим рекордом із добового приросту.