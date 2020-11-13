Киянка з COVID-19 про спроби добитися меддопомоги: не знала, чи доживу до ранку

Киянка Ірина, в якої підтвердився діагноз COVID-19, розповіла про безуспішні спроби добитися медичної допомоги в столиці.

Як повідомила вона "5 каналу", перші симптоми з'явилися ще у суботу, 31 жовтня. За 4 дні почалася задишка, а сьомий день, п'ятниця, був найкритичніший – увечері почала сильно задихатися і з'явився біль в ділянці серця.

"Дзвоню на гарячу лінію МОЗ. Мені кажуть, що не консультують, бо вони – не лікарі. З п'ятниці в мене задишка, що робити – не кажуть. Дзвоню на гарячу лінію по боротьбі з COVID. Вони кажуть, мовляв, "не можемо назначати, подзвоніть у швидку, вони, якщо вам погано дихати, мають приїхати, заміряти кисень, і якщо критичний буде рівень у крові, мають думати про госпіталізацію", – передала розмову Ірина.

На 103 їй порадили вийти на вулицю подихати повітрям.

"Окей, подихала, трохи полегшало. А вночі думала, що помру. Бо намагаєшся дихати ротом, але не вистачає повітря. Постійно п'єш воду, бо пересихає в горлі", – пригадала жінка.

У суботу зранку сімейний лікар не відповідав, приватні клініки і гаряча лінія МОЗ не консультували, на 103 назвали якийсь препарат.

"Питаю, чи можна при грудному вигодовуванні, сказали, що не знають – це до сімейного. Кажу, що не маю зв'язку з сімейним. "Подзвоніть на гарячу лінію МОЗ". Дзвоню – там не можуть проконсультувати. Дзвоню на гарячу лінію ковіду – і тоді мене "накрило", – сказала киянка.

Під час чергового дзвінка на гарячу лінію по боротьбі з COVID-19 операторка нарешті дала Ірині номер телефону, "де приймають лікарі і дають слушні поради". Там їй порадили краплі, які дозволили принаймні нормально дихати. Вже через соцмережі вона з'ясувала, що це номер служби "Порада лікаря за телефоном" Департаменту охорони здоров'я міста Києва: 044 235 01 01.

Зрештою, сім'я Ірини придбала додому 8 літрів кисню. Рівень кисню в крові вимірюють теж самотужки – апаратом із аптеки.

"В суботу вночі я молилася, бо не знала, як дожити до ранку. Не могла себе контролювати, бо засинаю – і задихаюся, не контролюю дихання, коли засинаю. Коли ти дзвониш, питаєш, що робити, а люди дратуються і не знають, що відповісти – як це?", – обурилася вона.

Ірині таки призначили ліки, але по них треба їхати в інше місто, бо доставка ліків не працює.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на ранок 13 листопада зафіксували 48 646 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 1083 жителів столиці, що стало новим рекордом із добового приросту.