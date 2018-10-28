Киянка втопила малолітніх дітей: з'явилися нові подробиці гучного вбивства

Киянка Катерина Бабкіна перед тим, як втопити в озері своїх малолітніх дітей, відвела їх в піцерію і нагодувала.

Як передає "Інформатор", потім вона пішла з дітьми на озеро, а втопивши їх, пішки попрямувала в бік Чернігівської області по трасі, де її затримала поліція.

Повідомляється, що з чоловіком Бабкіна розлучилася близько півтора роки тому. Дізнатися про зникнення дітей вдалося завдяки консьєржу, який знайшов телефон хлопчика і повідомив батькові.

Коли жінку привезли на місце злочину, вона вела себе спокійно і не заперечувала свою провину. Ступінь осудності жінки визначать в психіатричній лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно українська вчителька потрапила в скандал через звинувачення в знущаннях над учнями молодших класів.