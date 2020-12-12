Киянину, який повалив ханукальний світильник, оголосили підозру: що загрожує

У Києві поліцейські оголосили підозру 36-річному Андрієві Рачку, який 10 грудня повалив ханукальний світильник на Контрактовій площі.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України. Відзначається, що справу уже передано до суду.

У відомстві зазначили, що за скоєння хуліганських дій, йому загрожує штраф від двохсот до п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі до п'яти років, або до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

У Києві повалили ханукію на Контрактовій площі

Нагадаємо, що Рачок знімав свої дії на відео. 10 грудня з'явився ролик, де він повалює релігійний символ єврейської громади та вигукує"Українці, ми сила, ж*дам могила". Через деякий час відео було видалено. 11 грудня чоловік зробив ще одну спробу перекинути ханукію, але цього разу вона виявилася привареною до плитки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одне з найважливіших єврейських свят Ханука триватиме до 18 грудня. Головною його традицією є запалення свічок у спеціальному ханукальному свічнику, що символізує силу духу і перемогу світла над темрявою.