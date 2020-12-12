Киянину, який повалив ханукальний світильник, оголосили підозру: що загрожує

У Києві поліцейські оголосили підозру 36-річному Андрієві Рачку, який 10 грудня повалив ханукальний світильник на Контрактовій площі.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України. Відзначається, що справу уже передано до суду.

У відомстві зазначили, що за скоєння хуліганських дій, йому загрожує штраф від двохсот до п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі до п'яти років, або до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Нагадаємо, що Рачок знімав свої дії на відео. 10 грудня з'явився ролик, де він повалює релігійний символ єврейської громади та вигукує"Українці, ми сила, ж*дам могила". Через деякий час відео було видалено. 11 грудня чоловік зробив ще одну спробу перекинути ханукію, але цього разу вона виявилася привареною до плитки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одне з найважливіших єврейських свят Ханука триватиме до 18 грудня. Головною його традицією є запалення свічок у спеціальному ханукальному свічнику, що символізує силу духу і перемогу світла над темрявою.