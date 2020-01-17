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17 січня • оновлено в 14:41
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Киянин знайшов забутий у таксі айфон на OLX: подробиці незвичайної "спецоперації"

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Киянин забув свій смартфон iPhone XS Max у службі таксі "Uber", а за деякий час знайшов його на сайті продажів OLX. Продавцем виявився водій таксі.

Інцидент трапився у ніч із 31 грудня 2019 року на 1 січня 2020 року. Забувши телефон в авто, молодик відразу спробував зв'язатися з водієм таксі, витративши на це більш ніж годину, пише ain.ua. Однак той повідомив, що пристрою в машині немає. На той час смартфон уже був вимкнений.

Власнику вдалося відновити номер, але телефон він вирішив не шукати. У поліцію із заявою також не пішов.

Киянин знайшов забутий в Uber айфон на OLX

Киянин знайшов забутий в Uber айфон на OLX

Проте через кілька днів він почав отримувати повідомлення про спроби зламати Apple ID на інші пристрої. Ще через день на пошту власнику смартфона прийшло повідомлення з пошти типу anna89 з питанням: "Чи не губили ви телефон ?".

Автор листа розповів, що йому пропонували смартфон на запчастини, але він відмовився, а також про те, що Apple ID від пристрою вже відв'язали за 900 гривень через eBay.

За деякий час з цієї самої пошти прийшло повідомлення, що крадений смартфон з'явився у продажу на OLХ за 19 000 грн. Власник вирішив зустрітися з продавцем, але не особисто, а попросив це зробити своїх друзів. Сам Віктор під час зустрічі перебував неподалік.

Продавцем виявився водій з новорічного Uber. На зустрічі він розповідав, що телефон знайшов у машині під сидінням, але нібито не зміг зв'язатися з власником, бо пристрій було заблоковано. Там же пристрій відв'язали від нового Apple ID і переприв'язали Apple ID власника.

"Уже на місці виникла ідея, що безкарно відпустити його не можна, і я запропонував йому всі гроші, які у нього є, перевести на рахунок фонду "Таблеточки". Просто на місці зайшли на сайт "Таблеточек" і зробили внесок. Так звичайний злодій став майже Робін Гудом", – розповів киянин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, киянин віддав свій телефон iPhone у ремонт в американському Брукліні і в результаті позбувся всіх біткоінів на рахунку, вартість яких на той час складала близько 258 тис. доларів.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
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