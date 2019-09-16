Кияни зняли потужну пожежу в парку Дружби народів: фото і відео

Увечері в понеділок, 16 вересня, в Києві розгорілася пожежа, імовірно, в районі парку Дружби народів.
Фото і відео з місця подій опублікував у Facebook ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Прямо зараз бачу з балкона, як у парку Дружби народів, судячи з усього, починається потужна пожежа, а враховуючи серйозний вітер, який зараз гуляє вздовж Дніпра, ця пожежа може перейти на всю територію парку", – поділився Тука.
Кияни зняли пожежу в парку Дружби народів
За його словами, заграва виднілася праворуч від Оболонської набережної. За 15 хвилин спостереження обсяг пожежі збільшився як мінімум у три рази "Ще ніколи не бачив, щоб розгоралося так швидко", – додав Тука. Ексчиновник викликав пожежників.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 14 вересня, в Києві спалахнув популярний пляж на Гідропарку. За свідченнями очевидців, загорівся цілий комплекс Bora Bora Beach Club.
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