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25 березня • оновлено в 20:39
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Кияни знайшли виправдання і штурмують парки та спортмайданчики. Фото і відеофакт

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Незважаючи на карантин і заклики самоізолюватись, в київських парках досі можна зустріти людей. Гуляють, в основному, по двоє, а ось на відкритих спортмайданчиках місцями ажіотаж.

OBOZREVATEL побував в Парку Партизанської Слави, парку Перемоги і в сквері Червона Пресня. В останньому, до речі, огородили дитячі майданчики стрічками, а на гойдалках розмістили наклейки із закликами берегти дітей від коронавірусу і не користуватися площадками. Також в парках досі можна зустріти кавові будки. Продавці кажуть, що сьогодні останній день роботи, а також пропонують купити антисептик за 200 гривень.

Кияни штурмують парки та спортмайданчики

Кияни штурмують парки та спортмайданчики

Кияни штурмують парки та спортмайданчики

Кияни штурмують парки та спортмайданчики

Людей в парках трохи, але все ж вони є. гуляють в основному по одному-двоє. Наталя розповідає, що свіже повітря їй необхідний, так як просто без нього болить голова. Також вона поділилася, що два тижні шукала медичні маски, в результаті купила 4 штуки за 200 гривень в "Сільпо".

"Свіже повітря необхідний людям. У мене вчора цілий день крутилася голова через те, що я цілий день працювала вдома за комп'ютером. Вчора я не виходила, але сьогодні вирішила вийти, в магазин і додому", - розповіла вона.

Кияни штурмують парки та спортмайданчики

Кияни штурмують парки та спортмайданчики

Кияни штурмують парки та спортмайданчики

Кияни штурмують парки та спортмайданчики

Кияни штурмують парки та спортмайданчики

Кияни штурмують парки та спортмайданчики

Іван і Клавдія - літні люди - вийшли на прогулянку разом, без масок. Кажуть, що ні з ким не спілкуються, а вдома сидіти складно через високого тиску і проблем з серцем - свіже повітря просто необхідний.

"Ми ні з ким не спілкуємося. У квартирі не можу, хворе серце, треба виходити", - розповідає Іван.

Роман гуляє один. Тому впевнений, що не ризикує, навіть з урахуванням того, що не носить маску. При цьому він упевнений, що замість карантину для всієї країни, вистачило б ізоляції тих людей, що приїжджають з-за кордону.

"В основному, всі хворі це ті, хто приїхав з-за кордону. Щоб країна нормально працювала і заробляла гроші, треба щоб всіх, хто приїжджає з-за кордону, ізолювати на карантині. Не удома, тому що вони контактують з людьми, а в табори, з харчуванням і так далі туди відправити. А так країна на карантині і не може заробляти гроші ", - міркує Роман.

У Гідропарку на вуличних тренажерах теж чимало людей. При цьому, в Україні зараз заборонені тренажерні зали і будь-які спортивні заклад. Логічно припустити, що і вуличні тренажери небезпечні для здоров'я.

Кияни штурмують парки та спортмайданчики

Кияни штурмують парки та спортмайданчики

Кияни штурмують парки та спортмайданчики

Кияни штурмують парки та спортмайданчики

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в переході біля станції метро Льва Толстого квіткові ларьки, "сховалися" за шторами. Продавці запевняють, що вони просто охороняють товар.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
карантин вірус
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