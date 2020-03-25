Незважаючи на карантин і заклики самоізолюватись, в київських парках досі можна зустріти людей. Гуляють, в основному, по двоє, а ось на відкритих спортмайданчиках місцями ажіотаж.

OBOZREVATEL побував в Парку Партизанської Слави, парку Перемоги і в сквері Червона Пресня. В останньому, до речі, огородили дитячі майданчики стрічками, а на гойдалках розмістили наклейки із закликами берегти дітей від коронавірусу і не користуватися площадками. Також в парках досі можна зустріти кавові будки. Продавці кажуть, що сьогодні останній день роботи, а також пропонують купити антисептик за 200 гривень.

Кияни штурмують парки та спортмайданчики

Кияни штурмують парки та спортмайданчики

Людей в парках трохи, але все ж вони є. гуляють в основному по одному-двоє. Наталя розповідає, що свіже повітря їй необхідний, так як просто без нього болить голова. Також вона поділилася, що два тижні шукала медичні маски, в результаті купила 4 штуки за 200 гривень в "Сільпо".

"Свіже повітря необхідний людям. У мене вчора цілий день крутилася голова через те, що я цілий день працювала вдома за комп'ютером. Вчора я не виходила, але сьогодні вирішила вийти, в магазин і додому", - розповіла вона.

Кияни штурмують парки та спортмайданчики

Кияни штурмують парки та спортмайданчики

Кияни штурмують парки та спортмайданчики

Іван і Клавдія - літні люди - вийшли на прогулянку разом, без масок. Кажуть, що ні з ким не спілкуються, а вдома сидіти складно через високого тиску і проблем з серцем - свіже повітря просто необхідний.

"Ми ні з ким не спілкуємося. У квартирі не можу, хворе серце, треба виходити", - розповідає Іван.

Роман гуляє один. Тому впевнений, що не ризикує, навіть з урахуванням того, що не носить маску. При цьому він упевнений, що замість карантину для всієї країни, вистачило б ізоляції тих людей, що приїжджають з-за кордону.

"В основному, всі хворі це ті, хто приїхав з-за кордону. Щоб країна нормально працювала і заробляла гроші, треба щоб всіх, хто приїжджає з-за кордону, ізолювати на карантині. Не удома, тому що вони контактують з людьми, а в табори, з харчуванням і так далі туди відправити. А так країна на карантині і не може заробляти гроші ", - міркує Роман.

У Гідропарку на вуличних тренажерах теж чимало людей. При цьому, в Україні зараз заборонені тренажерні зали і будь-які спортивні заклад. Логічно припустити, що і вуличні тренажери небезпечні для здоров'я.

Кияни штурмують парки та спортмайданчики

Кияни штурмують парки та спортмайданчики

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в переході біля станції метро Льва Толстого квіткові ларьки, "сховалися" за шторами. Продавці запевняють, що вони просто охороняють товар.

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