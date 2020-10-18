Кияни живуть на 20 років менше від європейців: названо причини

Екологічна ситуація у Києві стрімко погіршується з року в рік. Кияни дихають забрудненим повітрям, п’ють отруйну воду та потопають у смітті. Про причини та наслідки погіршення стану довкілля на своїй сторінці у Фейсбук написав лідер партії "Екологічна Альтернатива" Єгор Фірсов.

"За останні роки екологічна ситуація у Києві різко погіршилася. Причин багато – збільшення викидів від автотранспорту, брудна вода та водойми, застаріла система промисловості, яка працює без фільтрів та модернізації, засмічення територій і застаріла система поводження з відходами. Усе це – фактори ризику. Кожен киянин на рік вдихає 50 кг шкідливих речовин(оксид вуглецю, пил, оксид азоту та сірки). Це може призвести до захворювань: серцево-судинних, респіраторних та навіть онкологічних", – застеріг Фірсов.

Не менші проблеми, за словами політика, мають кияни і з питною водою, більше половини запасів якої не відповідає санітарним нормам.

"69% питної води у Києві не відповідає санітарним нормам. Фактично з крану киян тече Дніпро. А це означає, що разом з водою, ми вживаємо коктейль з ртуті, свинцю, хлоридів та багато чого іншого. Це, у свою чергу, може призвести до нервових розладів, онкологічних захворювань, розладів нирок та печінки", – підкреслив Фірсов.

Такі катастрофічні показники – наслідок того, що Київ потопає у смітті, переконаний політик.

"Використання застарілих звалищ та полігонів призводить до забруднення води та повітря. Наприклад, свинець, кадмій та ртуть, які містяться у батарейках, викликають важкі захворювання мозку та нервові розлади. А ртуть з люмінісцентних ламп, потрапляючи в організм людини, сильно вражає нервову систему", – наголосив Фірсов.

Для киян, за словами очільника "Екологічної Альтернативи", така ситуація з довкіллям є вкрай небезпечною, вона вже суттєво вплинула на середню тривалість життя мешканців української столиці.

"Багато хто не помічає цих наслідків, адже вони не завжди очевидні. Інколи, це просто головний біль, тиск, недомагання або якісь інший незначний симптом. Серйозні захворювання розвиваються з часом. І лише через декілька років, ми фіксуємо сумну статистику – кияни живуть не 80-90 років, як у Європі, а на 15-20 років менше. Ми втрачаємо життя непомітно", – підкреслив Фірсов.

Політик наголосив: наразі перед ним та його політичною силою стоїть важливе завдання – зупинити погіршення екології та повернути киянам можливість дихати чистим повітрям та пити якісну воду.

"Наша партія "Екологічна Альтернатива" та я, як кандидат в мери Києва, ставимо собі за завдання: захистити довкілля, усунути причини забруднення та, найголовніше – зберегти життя і здоров’я киян. Адже це більше ніж політика, це – особисте!" – підкреслив він.