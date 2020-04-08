Кияни зекономили на опаленні 1,5 млрд: у КМДА назвали суму і причину

Протягом опалювального сезону 2019-2020 року кияни заощадили близько 1,5 мільярда гривень за рахунок модернізації мереж і зниження тарифу..

"Економія для середньостатистичної квартири склала близько 1600-1700 гривень за сезон", – розповів на брифінгу у Києві заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, передає кореспондент OBOZREVATEL.

За його словами, цьому сприяла низка факторів. По-перше, в місті було проведено оновлення і модернізацію теплових мереж, "і це дало свій результат". По-друге, тематична постанова Кабінету міністрів №1082 дозволила скоригувати тариф на опалення залежно від ціни на газ.

Економія для середньостатистичної квартири склала близько 1600-1700 гривень за сезон

"Це був унікальний опалювальний сезон. Постанова Кабміну дала можливість зробити ціну на опалення гнучкою. Були зроблені відповідні перерахунки, вартість опалення знизилася, оскільки знизилася ціна на газ", – розповів чиновник.

Пантелєєв також повідомив про те, що на період карантину у столиці змінений формат контролю і обліку лічильників. Фахівці не виїздять додому, і весь облік ведеться в режимі онлайн. "Після закінчення карантину відбудуться відповідні звірки", – уточнив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в КМДА назвали дату масового відключення гарячої води у Києві. "Це не наше бажання, це не наша примха. Це обов'язкова умова для підготовки до великих навантажень", – наголосив Петро Пантелєєв.

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