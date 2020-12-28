Киянам повернули приблизно 30 млн грн після інспекції ЖКГ

Гліб Іванов Кияни 14:25, 28.12.2020 Оновлено: 14:40, 28.12.2020

У Києві житлово-комунальна інспекція здійснила за рік майже 2000 перевірок, жителям повернули приблизно 30 млн грн.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу, зазначивши, що комунальні служби усували недоліки у своїй роботі або робили перерахунок киянам за неякісні або ненадані послуги.

"Серед найчастіших порушень, які виявляють інспектори, – неналежне утримання будинків і прибудинкових територій. А також неякісне надання послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання", – підкреслив він.

Раніше OBOZREVATEL опублікував інфографіку з даними про те, скільки доведеться платити за комуналку середньостатистичному столичному пенсіонеру після підвищення тарифів.

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