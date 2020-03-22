З понеділка, 23 березня, в Києві повністю припинять рух громадського транспорту - розвозити будуть тільки співробітників екстрених служб, аптек і магазинів продуктів. Киян новина поділила на два табори - одні критикують мерію за таке рішення, тоді як інші говорять, що потрібно було зробити це ще раніше.

Як заявив мер Києва Віталій Кличко, розвозити будуть тільки медиків, рятувальників, правоохоронців, продавців продуктових магазинів, працівників аптек, стратегічних підприємств, фахівців сфери житлово-комунального господарства. Для них розробили спеціальні маршрути, а запускати в транспорт будуть за перепустками, які видадуть на роботі.

Цей момент збентежив багатьох киян - одні не розуміють як бути, якщо пропуск можна отримати тільки на роботі, а без нього туди доїхати неможливо.

"Де в понеділок я повинна взяти цей пропуск? Сама собі намалювати?", - обурюється Тетяна.

Судячи зі слів Інни Дроздової, проблема є і у жителів сусідніх областей - мовляв, медиків з Ніжина не пускають на електричку до Києва. Також, киянка Ольга скаржиться, що в опублікованому списку спеціальних маршрутів немає трамвая, на якому вона може покинути свій район.

Реакція киян на заборону громадського транспорту

Реакція киян на заборону громадського транспорту

Реакція киян на заборону громадського транспорту

Реакція киян на заборону громадського транспорту

Схема руху громадського транспорту на час карантину КМДА

У той же час інші підтримують рішення влади: "Давно пора було! Давайте прислухаємося і будемо виконувати рекомендації", "Молодці!", "Можливо, так і треба", "Все, кому потрібно було, роблять запаси і сидять вдома! Все! іншого способу перемогти пандемію немає! ", - пишуть мешканці Києва.

Крім того, деякі беруться заспокоювати інших - мовляв, таксі на крайній випадок ніхто не відміняв, та й власний транспорт не забороняли.

Реакція киян на заборону громадського транспорту

Реакція киян на заборону громадського транспорту

Реакція киян на заборону громадського транспорту

Реакція киян на заборону громадського транспорту

Реакція киян на заборону громадського транспорту

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram