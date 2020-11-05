Киян закликали не боятися громадських туалетів: прибирають після кожного

У Києві встановили 10 автоматизованих туалетів, які гармонійно поєднується з архітектурою міста.

Як повідомляє прес-служба КМДА, у вбиральнях миття, дезінфекція, сушка унітазу і підлоги виконуються автоматично після кожного відвідувача, тому антисанітарії там немає.

"При необхідності всі можуть скористатися сучасними туалетами, вони доступні для всіх і не варто боятися новацій", – звернулися до городян.

В туалеті прибирають після кожного відвідувача.

У Києві встановлено 10 сучасних туалетів.

Автоматизовані туалети розташовані за такими адресами:

вул. Трьохсвятительська, 8

вул. Володимирська, 24

вул. Володимирська, 42

станція метро "Арсенальна"

площа Європейська, 1

вул. Хрещатик, 1

вул. Хрещатик, 17

вул. Хрещатик, 27

вул. Прорізна, 3

проїзд Володимирський, 15 (для людей з обмеженими можливостями і мам з дітьми).

Графік роботи туалетів: щодня з 6:00 до 01:00 (перерва в роботі з 1:01 до 5:59).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві відкрили символічну композицію – фонтан зі скульптурою Архістратига Михаїла в парку "Володимирська гірка".