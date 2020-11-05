Киян закликали не боятися громадських туалетів: прибирають після кожного
У Києві встановили 10 автоматизованих туалетів, які гармонійно поєднується з архітектурою міста.
Як повідомляє прес-служба КМДА, у вбиральнях миття, дезінфекція, сушка унітазу і підлоги виконуються автоматично після кожного відвідувача, тому антисанітарії там немає.
"При необхідності всі можуть скористатися сучасними туалетами, вони доступні для всіх і не варто боятися новацій", – звернулися до городян.
Автоматизовані туалети розташовані за такими адресами:
вул. Трьохсвятительська, 8
вул. Володимирська, 24
вул. Володимирська, 42
станція метро "Арсенальна"
площа Європейська, 1
вул. Хрещатик, 1
вул. Хрещатик, 17
вул. Хрещатик, 27
вул. Прорізна, 3
проїзд Володимирський, 15 (для людей з обмеженими можливостями і мам з дітьми).
Графік роботи туалетів: щодня з 6:00 до 01:00 (перерва в роботі з 1:01 до 5:59).
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві відкрили символічну композицію – фонтан зі скульптурою Архістратига Михаїла в парку "Володимирська гірка".