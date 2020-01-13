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14 січня • оновлено в 01:21
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"Кипляче пекло" в Києві: озвучена причина НП біля Ocean Plaza

1.7т
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Прорив тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza стався через гідравлічне випробування.

Про це на брифінгу увечері 13 січня заявив заступник голови Київської міськдержадміністрації Петро Пантелєєв, передає "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що "аварійною магістраль не вважалась, всі перевірки перед цим вона проходила".

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Чиновник запевнив, що жителі району не залишаться без теплопостачання. Магістраль буде підключена до іншого джерела.

НП біля Ocean Plaza

НП біля Ocean Plaza

Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, у Києві в результаті прориву тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждали 9 осіб.

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Автор
Кирило Лютий
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Украиньзге мирок
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