"Кипляче пекло" в Києві: озвучена причина НП біля Ocean Plaza

Прорив тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza стався через гідравлічне випробування.

Про це на брифінгу увечері 13 січня заявив заступник голови Київської міськдержадміністрації Петро Пантелєєв, передає "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що "аварійною магістраль не вважалась, всі перевірки перед цим вона проходила".

Чиновник запевнив, що жителі району не залишаться без теплопостачання. Магістраль буде підключена до іншого джерела.

НП біля Ocean Plaza Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, у Києві в результаті прориву тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждали 9 осіб.

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