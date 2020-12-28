Проект кінотеатра "Київська Русь" після ремонту і 40 років тому: в мережі показали фото

Анна Прийма Кияни 10:40, 28.12.2020 Оновлено: 11:09, 28.12.2020

У мережі показали візуалізацію оновленого фасаду кінотеатру "Київська Русь" у столиці України.

Як повідомила перша заступниця директора "Київкінофільму" Лариса Зубенко у Facebook, офіційно проєкт представлять 2021 року.

"На базі кінотеатру хочуть створити сучасний мультифункціональний культурний центр із впровадженням новітніх технологій кінопоказу", – зазначила вона.

Також вже зроблено технічне обстеження будівельних конструкцій, інженерних мереж і систем будівлі для визначення можливості виконання капітального ремонту.

Кінотеатр після ремонту
Лариса Зубенко, Facebook
Візуалізація проєкту
Лариса Зубенко, Facebook
Після реконструкції
Лариса Зубенко, Facebook
Кінотеатр 1982 року.
"Історичний Київ", Facebook

Кінотеатр "Київська Русь" – найбільший комунальний кінотеатр Києва, в ньому є два зали на 1192 місця і 176 місць, був побудований 1982 року на місці колишнього кінотеатру "Комунар".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці реорганізують також кінотеатри "Братислава", "Лейпциг", "Ленінград", "Росія", "Флоренція", "Кінотеатр ім. Т.Шевченка" та "Загреб".

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