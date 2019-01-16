Кінотеатр ''Київ'' працюватиме виключно за профілем — Кличко

Кінотеатр "Київ" буде працюватиме виключно за профілем — як кінотеатр. Жодних торгівельно-розважальних центрів у цьому приміщенні не буде.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко відповідаючи на питання журналістів, повідомляється на сайті політика. Всі чутки щодо "Києва" Кличко назвав спекуляцією зацікавлених осіб.

Кінотеатр "Київ" afisha.tochka.net

"Сьогодні за оренду приміщення кінотеатру "Київ" до міського бюджету сплачують щомісяця всього 47 тисяч гривень. Договір з нинішнім орендарем був укладений ще в 1999 році. І сьогодні є ринкова вартість оренди такого приміщення в центрі міста. Вона набагато вища. Я наголошую — кінотеатр "Київ" має працювати ефективно, прозоро і на користь столичної громади. Все інше — нібито про зміну профілю діяльності - спекуляції", — сказав Кличко.

Мер столиці нагадав, що вже оголосили відкритий конкурс на право оренди майнового комплексу кінотеатру. У конкурсі можуть брати участь будь-які підприємці, в тому числі і попередній орендар. Кілька заявок міська влада вже отримала.

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