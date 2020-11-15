Кількість жителів Києва, які захворіли на COVID-19, перевалила за 50 тисяч

У Києві станом на ранок 15 листопада зафіксували 50 620 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 921 жителя столиці.

Як повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко, за добу сталося 15 летальних випадків. Усього від COVID-19 у місті померли 965 осіб.

Захворіли:

525 жінок віком від 18 до 97 років;

343 чоловіки віком від 18 до 93 років;

25 дівчаток від 11 місяців до 17 років та 28 хлопчиків від 3 років до 17.

Захворіли також 42 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 44 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 57 людей. Усього коронавірус подолали 18 759 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 124, в Оболонському – 121 та в Деснянському – 120 випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 15 листопада в Україні офіційно підтверджено 535 857 випадків коронавірусу. З них 10 681 – виявлено за минулу добу.