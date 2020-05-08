Кількість заражених коронавірусом у Києві перевищила 1700: Кличко озвучив свіжу статистику

За минулу добу 46 жителів Києва захворіли на COVID-19, серед них один медик. Три випадки летальні, 17 осіб одужали.
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Про це повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
У Києві коронавірусом заразилися понад 1700 осіб
Загалом кількість інфікованих у Києві становить 1721 особа, з них 32 померли і 127 одужали.
За добу захворіли:
18 жінок віком від 26 до 81 року і троє дівчаток – два, вісім та 13 років;
21 чоловік від 31 до 79 років і четверо хлопчиків, яким дев'ять місяців, чотири, сім та дев'ять років.
До медустанов столиці госпіталізували 20 пацієнтів з COVID-19, інші лікуються вдома під контролем лікарів.
Загалом у лікарнях Києва з-поміж пацієнтів із коронавірусом – 44 у важкому стані, п'ятеро із них підключені до апаратів штучної вентиляції легень.
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Лабораторно підтверджені випадки додалися за добу в наступних районах:
Печерський +1
Шевченкiвський +5
Солом’янський +6
Дніпровський +4
Святошинський +4
Деснянський +13
Подільський 0
Голосіївський +2
Оболонський +3
Дарницький +8
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Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 8 травня в Україні зареєстровано 14 195 випадків зараження коронавірусом COVID-19, з них 361 летальний.
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