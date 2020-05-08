Кількість заражених коронавірусом у Києві перевищила 1700: Кличко озвучив свіжу статистику

За минулу добу 46 жителів Києва захворіли на COVID-19, серед них один медик. Три випадки летальні, 17 осіб одужали.

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Про це повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Києві коронавірусом заразилися понад 1700 осіб

Загалом кількість інфікованих у Києві становить 1721 особа, з них 32 померли і 127 одужали.

За добу захворіли:

18 жінок віком від 26 до 81 року і троє дівчаток – два, вісім та 13 років;

21 чоловік від 31 до 79 років і четверо хлопчиків, яким дев'ять місяців, чотири, сім та дев'ять років.

До медустанов столиці госпіталізували 20 пацієнтів з COVID-19, інші лікуються вдома під контролем лікарів.

Загалом у лікарнях Києва з-поміж пацієнтів із коронавірусом – 44 у важкому стані, п'ятеро із них підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

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Лабораторно підтверджені випадки додалися за добу в наступних районах:

Печерський +1

Шевченкiвський +5

Солом’янський +6

Дніпровський +4

Святошинський +4

Деснянський +13

Подільський 0

Голосіївський +2

Оболонський +3

Дарницький +8

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Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 8 травня в Україні зареєстровано 14 195 випадків зараження коронавірусом COVID-19, з них 361 летальний.

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