Кількість хворих на COVID-19 жителів Києва перевищила 100 тисяч

У Києві станом на ранок неділі, 20 грудня, зафіксували 100 450 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 756 жителів столиці.

За добу в місті померли 14 пацієнтів, летальних випадків – 1713. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Одужали за минулу добу 226 осіб. Всього коронавірус подолали 32 175 жителів Києва.

У Київській області за добу виявлено 592 нових випадки інфікування, всього – 53 007. Водночас помер 881 пацієнт (+2 за добу), видужало – 24 612 (+326 за добу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 20 грудня в Україні офіційно підтверджено 964 448 випадків коронавірусної інфекції. З них 8 325 – виявлено за минулу добу, що на 3,4 тисячі менше, ніж за день до цього.