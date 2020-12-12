Кількість хворих на COVID-19 жителів Києва перевалила за 90 тисяч

У Києві станом на ранок суботи, 12 грудня, зафіксували 90 013 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 1696 жителів столиці.

За добу в місті померли 23 пацієнти, летальних випадків – 1574. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Одужали за минулу добу 859 осіб. Всього коронавірус подолали 28 628 жителів Києва.

У Київській області за добу виявлено 785 нових випадки інфікування, всього – 47 783. При цьому померло 817 пацієнтів (+12 за добу), видужало – 19 626 (+762 за добу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 12 грудня в Україні коронавірусом заразилися 885 039 осіб. З них 12 811 – за минулу добу. Зокрема, захворіли 593 дитини і 572 медпрацівники.