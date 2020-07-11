Кількість хворих на COVID-19 у Києві перевалила за 6 тисяч: озвучено свіжі дані
У Києві станом на 11 червня зафіксували 6115 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу коронавірус виявили у 125 осіб, що на 7 більше, ніж напередодні.
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Як повідомив у Telegram мер міста Віталій Кличко, за добу двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 124 киян.
Захворіли:
57 жінок віком від 20 до 80 років;
61 чоловiк віком від 21 до 75 рокiв;
1 дівчинка, якій 7 років, та 6 хлопчиків від 4 до 14 років.
Захворіли, зокрема, і троє медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 25 людей. Всього коронавірус подолали 2058 мешканців столиці.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 36, у Шевченківському – 18, у Святошинському і Голосіївському районах – по 14 випадків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 11 липня в Україні офіційно підтверджено 52 843 випадки коронавірусної інфекції. З них 800 виявлено за минулу добу.