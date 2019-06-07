"Кілька разів вистрілив з воздушки": з'явилися моторошні подробиці вбивства копами 5-річного Кирила

Підозрювані в убивстві 5-річного Кирила Тлявова поліцейські Іван Приходько та Володимир Петровець були доставлені до відділку в стані сильного алкогольного сп'яніння і не визнавали вчинення злочину.

Про це "theБабель" розповів виконуючий обов'язки начальника Переяслав-Хмельницького відділу поліції Андрій Медуниця. За його словами, Приходько був настільки п'яний, що не впізнав його.

"Вони були п'яні. Розуміли, що щось зробили. Почали розповідати, що "ми ніде нікого не збивали", думали, може ДТП. Я запитав: "Що ви таке робили, що люди скаржаться на шум?" Іван каже: "Так що, я кілька разів стрельнув з воздушки". Я повідомив прокурору, той подзвонив в ГБР", - розповів Медуниця.

У відділенні Приходько і Петровець відмовилися проходити експертизу на алкогольне сп'яніння. У одного з них, за словами Медуниці, вдалося взяти зразки з рук, які допоможуть визначити, чи залишився на них порох після стрілянини.

В обох для експертизи також відібрали одяг. Але тест на алкоголь затримані так і не пройшли. Медуниця пояснив це тим, що "була субота".

Убита дитина і підозрювані поліцейські колаж obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 березня в місті Переяслав-Хмельницький під Києвом поліцейські підстрелили 5-річного Кирила Тлявова. Дитина померла 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.

Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися", стріляючи по банках. Незабаром їх затримали.

Нещодавно глава Нацполіції розповів страшні подробиці вбивства дитини, зазначивши, що про його кульове поранення стало відомо із запізненням.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що поліцейські, які вбили дитину, будуть покарані за всією суворістю закону і справу не вдасться "зам'яти".

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