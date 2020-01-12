"Київводоканал" ввів нові внески для мешканців багатоповерхівок: скільки платити

"Київводоканал" вводить нові внески для киян. За обслуговування загальнобудинкових лічильників жителям столиці доведеться платити вже в січні. Про це повідомляється на офіційній сторінці "Київводоканалу" у Фейсбук.
"Вже цього місяця у платіжних квитанціях з'явиться графа "внески за обслуговування вузлів комерційного обліку", де будуть нараховані внески за 4 квартал 2019 року", - сказано в повідомленні.
"Розмір внесків визначено Розпорядженням КМДА від 30.09.2019 № 1716 для кожного будинку окремо, він залежить від кількості квартир і кількості загальнобудинкових лічильників, встановлених в будинку. Знайти свій будинок можна в таблиці ", - повідомляє прес-служба "Київводоканалу".
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