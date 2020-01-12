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12 січня • оновлено в 15:49
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"Київводоканал" ввів нові внески для мешканців багатоповерхівок: скільки платити

2.7т
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"Київводоканал" вводить нові внески для киян. За обслуговування загальнобудинкових лічильників жителям столиці доведеться платити вже в січні. Про це повідомляється на офіційній сторінці "Київводоканалу" у Фейсбук.

"Вже цього місяця у платіжних квитанціях з'явиться графа "внески за обслуговування вузлів комерційного обліку", де будуть нараховані внески за 4 квартал 2019 року", - сказано в повідомленні.

"Київводоканал" ввів нові внески для мешканців багатоповерхівок: скільки платити
"Київводоканал" ввів нові внески для мешканців багатоповерхівок: скільки платити

"Розмір внесків визначено Розпорядженням КМДА від 30.09.2019 № 1716 для кожного будинку окремо, він залежить від кількості квартир і кількості загальнобудинкових лічильників, встановлених в будинку. Знайти свій будинок можна в таблиці ", - повідомляє прес-служба "Київводоканалу".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві впали тарифи на опалення і гарячу воду.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна Київ
Тег
тарифи
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россия москва
россия москва
все , иран отошел на задний план.
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an and
an and
россия москва, а при чем здесь Россия и Москва? Вы перепутали сайт? Или у вас опять там в России майдан намечается?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабы и это стерпят, они же НЕРАБЫ!!!
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an and
an and
Пигин Макс, рабы оскорбляют остальных дико плохим словом "НЕРАБЫ"...вы ещё напишите что мы "слишком умные" или "свидомые"!)) Мы прямо обидеться должны по вашей психологии
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
И будут свинопасы мочой обтираться))!
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an and
an and
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, а свинопасы это кто? От европейского обозначения русских, как свиней? Или от того кто их пасет?)
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