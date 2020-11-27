Станцію метро "Сирець" в Києві зробили більш доступною для пасажирів. Фото

У Києві на станції метро "Сирець" провели роботи щодо забезпечення вільного доступу для маломобільних груп населення.

Як розповів на сторінці Facebook начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, також було оновлено обладнання для оплати проїзду.

На станції оновили турнікети. Facebook Віктор Брагінський

За його словами, під час ремонтних робіт було оновлено 16 дверей для входута виходу на станцію, з яких 4 зі збільшеною шириною проходу.

Двері зробили доступними для пасажирів різних категорій Facebook Віктор Брагінський

Крім того, були встановлені тактильні покажчики зі шрифтами Брайля (рельєфно-крапковий тактильний шрифт, призначений для письма та читання незрячими та людям, що погано бачать – Ред.) для пасажирів з вадами зору.

Були оновлені тактильні покажчики Facebook Віктор Брагінський

На станції провели ремонтні роботи. Facebook Віктор Брагінський

"Також на станції встановлені контрольно-пропускні пункти нового зразка. На цих турнікетах можна скористатися усіма сучасними способами оплати проїзду, зокрема: qr-квиток, Kyiv Smart Card, картка киянина і безконтактної банківською карткою. Такий вид турнікетів є антивандальним, а подібний тип застосовується у європейських метрополітенах, наприклад в Парижі", – уточнив Брагінський.

Станція метро "Сирець". Facebook Віктор Брагінський

Він додав, що наступною станцією метро, ​​яка буде обладнана за програмою доступності, стане "Шулявська".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Подільсько-Вигурівська лінія метрополітену (ПВЛ) в Києві буде проходити від Троєщини до Окружної дороги. На ній буде 22 станції, загальна протяжність складе 31 км.