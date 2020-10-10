Київський метрополітен заявив про можливі зміни в роботі

У суботу, 10 жовтня, в зв'язку з матчем Ліги націй між футбольними збірними України та Німеччини внесені зміни в роботу метро Києва.

Як повідомив у Facebook Київський метрополітен, у ніч з 10 на 11 жовтня роботу столичної підземки буде подовжено на одну годину.

Також можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" після його закінчення.

Згідно з рішенням УЄФА, на матчі Ліги націй допускаються глядачі, але не більше 30% місткості стадіону та з дотриманням усіх санітарних норм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники, які потраплять на матч, повинні будуть дотримуватися соціальної дистанції, носити маску, прикриваючи ніс і рот протягом усього перебування на арені, кашляти і чхати тільки в серветку або згин ліктя. Також наголошується, що фанати, температура у яких буде перевищувати 37,2, не зможуть потрапити на стадіон.