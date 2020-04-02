Київські лікарні готові до лікування коронавірусу тільки на папері, але насправді в столиці не вистачає апаратів штучної вентиляції легенів.

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З 24 таких апаратів лише два можна використовувати для боротьби з інфекцією, написав на своїй сторінці у Facebook радник мера Києва Максим Бахматов.

"Перед тим, як робити гучні заяви про кількість апаратів ШВЛ, які є в тому чи іншому медзакладі, потрібно розуміти чи працює він. І чи є взагалі ... Незалежний, експертний і справжній аудит потрібно читати повністю", – зазначив Бахматов.

Він підкреслив, що загальна кількість апаратів ШВЛ становить 24 штуки, але насправді все зовсім інакше, тому що 8 з них – неробочі.

Бахматов уточнив, що з 16 робочих 10 не відповідають вимогам і у них немає режимів для лікування пацієнтів з гострим респіраторним дистрес-синдромом, який може ускладнюватися через коронавірус.

"Залишається 6, 4 з них працюють на ургент і не можуть застосовуватися для лікування COVID-19, тому що інші екстрені випадки, на жаль, не пішли на карантин. Ось ми і бачимо, як 24 апарати ШВЛ перетворилися на два", – зазначив радник мера.

Бахматов наголосив, що необхідно робити аудит і розбирати його на "гвинтики". "Потрібно мати яйця, щоб сказати: "хлопці, нам пи*дець"", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посольство України в США попросило про допомогу з апаратами штучної вентиляції легенів американського винахідника, засновника Tesla Ілона Маска.

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