Київська область у п'ятірці лідерів зі встановлення домашніх сонячних електростанцій

Компанія ДТЕК "Київські регіональні електромережі" за шість місяців 2020 року під'єднала до мереж майже 300 домашніх сонячних електростанцій, що збільшило кількість таких СЕС в області до 2082. Тож Київська область входить до п'ятірки лідерів, де спостерігається найбільша кількість СЕС приватних домогосподарств,

За словами генерального директора ДТЕК "Київські регіональні електромережі" Віталія Шайди, найбільше виробників "зеленої" енергії в Києво-Святошинському районі – 344, Броварському – 263 та Бориспільському – 235, повідомляє пресслужба компанії

"ДТЕК "Київські регіональні електромережі" забезпечує безперешкодний доступ до інфраструктури мереж для всіх клієнтів. З початку року компанія під'єднала 297 домашніх електростанцій. Це наш внесок у декарбонізацію української енергетики, збереження довкілля і формування екологічного майбутнього для нових поколінь", – зазначив Шайда.

Усього в Україні за шість місяців 2020 р. домогосподарства встановили понад 25 тисяч СЕС загальною потужністю 658 МВт. Крім Київської області, що ввійшла в п'ятірку лідерів за кількістю сонячних електростанцій, у неї також потрапили Дніпропетровська – 3 398, Тернопільська – 2200, Івано-Франківська – 1900 та Закарпатська області – 1600.

Як під'єднати домашню сонячну електростанцію, можна дізнатися на сайті ДТЕК "Київські регіональні електромережі".