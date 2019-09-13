Київщина у вогні: спливли подробиці про масштабні пожежі

У Київській області 13 вересня зберігається декілька осередків пожеж на торфовищах, також було ліквідовано загоряння в Чорнобильській зоні.

Про це розповіла в ефірі ObozTV речниця Головного управління ДСНС України в Київській області Вікторія Рубан. За її словами, головною причиною пожеж є людська діяльність.

"Нині найбільшим осередком торф'яних пожеж залишається Обухівський район поблизу села Великі Дмитровичі. Також є декілька невеликих вогнищ, це Баришівський і Вишгородський райони, але там площа пожежі досить маленька – 0,1-0,3 га. Масштабних пожеж на торфовищах вдається уникати. Вони виявляються і гасяться на початковій стадії", – розповіла вона.

Рубан також повідомила, що 12 вересня було повністю ліквідовано горіння 10 га лісу в Чорнобильській зоні, "зараз залишається тління пеньків і лісової підстилки на площі 10 га".

"Займаються цим співробітники поліції. Там вже є жінка, яку звинуватили в цьому, справа зараз розглядається", – зазначила представниця ДСНС.

За її словами, більшість пожеж на території області пов'язані не з горінням торфовищ, а з великою кількістю займань трав'яного настилу.

"Щодня понад 100 разів наші підрозділи виїжджають на горіння трави, сухостою. 99% загоряння трави – людська діяльність. Це випалювання сухої трави, кинуті недопалки, залишені багаття. Випадків дуже багато", – підкреслила Рубан.

podrobnosti.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 вересня в Київській області спалахнула масштабна пожежа, в результаті якої згоріли три будинки, п'ять легковиків, а також три гаражі й трактор. Причиною стало те, що 42-річний місцевий житель почав спалювати траву.

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