Київрада розгляне збільшення виплат медикам, – Кличко

У Києві у вівторок, 22 січня, депутати Київради повинні розглянути, зокрема, питання про збільшення із січня 2021 доплат столичним медикам.

Як повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка, для цього градоначальник скликав позачергове засідання.

"Парламент ухвалив минулого тижня Державний бюджет України. Але сфера охорони здоров'я не отримала належної фінансової підтримки. Така ситуація – неприпустима! І в столиці ми такого допустити не можемо. Тому я дав доручення департаменту охорони здоров'я та фінансів КМДА опрацювати всі можливості та подати пропозиції до проєкту бюджету столиці на наступний рік. Щоб збільшити витрати на фінансову допомогу медикам комунальних лікарень Києва. Йдеться про щомісячні надбавки до зарплати, яку тепер, за реформою, медикам виплачує держава. Я запропонував, щоб із січня наступного року щомісяця, додатково до своєї зарплати, лікарі отримували – 5 тисяч гривень, медсестри – 4 тисячі, молодший медперсонал – 2 тисячі", – підкреслив Кличко.

Мер додав, що в разі ухвалення такого рішення, фінансову допомогу отримуватимуть 30 тисяч медичних працівників Києва.

"Ми зобов'язані підтримувати наших медиків, які у найскладніших умовах рятують здоров'я та життя киян! І ми робимо все, що можливо, та залежить від нас. Переконаний, депутати Київради проголосують за рішення про підтримку лікарів, медсестер та молодшого медичного персоналу. Без зайвого політиканства та маніпуляцій", – резюмував Кличко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Київської міської ради для виділення ще цього року додаткових 400 мільйонів гривень на забезпечення лікування хворих на коронавірус.